Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Kültür Sanat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı "Sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair..." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerle buluşmasında, yıllar önce annesi Tenzile Erdoğan'a okuduğu şiiri duyunca gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı

"Sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair..."

KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerle buluşmasında, yıllar önce annesi Tenzile Erdoğan'a okuduğu şiiri duyunca gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş'a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde, Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet programı sırasında Erdoğan'a kendisinin yıllar önce seslendirdiği Yedigüzel adamdan biri olan Erdem Bayazıt'ın şiirini dinletildi. Annesi Tenzile Erdoğan'a hitaben okuduğu şiiri, yıllar sonra Yedigüzel Adam'ın memleketinde dinleyen Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı
İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Son Dakika Haberleri

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