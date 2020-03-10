Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Şevket Kazan'ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski yol arkadaşı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na selam vermedi.
10.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:21
Eski bakanlardan Şevket Kazan için Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına birçok siyasi isim katıldı.
GÜL'E KAFA SELAMI VERDİ
Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana giriş yaptığı anda koronavirüs nedeniyle kimsenin elini sıkmadı. Bu sırada Erdoğan ile Gül'ün birbirine kafa selamı verildiği görüldü.
DAVUTOĞLU'NU GÖRMEZDEN GELDİ
Erdoğan, eski yol arkadaşı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ise görmezden geldi.
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Haberin Videosu: Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi