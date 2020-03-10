Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi - Haberler
Gelecek Partisi, Şevket Kazan, Politika, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi

Şevket Kazan'ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski yol arkadaşı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na selam vermedi.

10.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi

Eski bakanlardan Şevket Kazan için Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına birçok siyasi isim katıldı.

GÜL'E KAFA SELAMI VERDİ

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana giriş yaptığı anda koronavirüs nedeniyle kimsenin elini sıkmadı. Bu sırada Erdoğan ile Gül'ün birbirine kafa selamı verildiği görüldü.

DAVUTOĞLU'NU GÖRMEZDEN GELDİ

Erdoğan, eski yol arkadaşı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ise görmezden geldi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi

Haberin Videosu:

Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi Haber
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim Haber
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ali Babacan James Jeffrey Charles Michel Süleyman Soylu
Magazin Emrah Nur Dan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Hikmet Karaman Radamel Falcao Fatih Karagümrük
Daha Fazla Rusya Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 18:36:31. #1.15#