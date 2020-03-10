Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (3)
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Recep Tayyip Erdoğan, Şevket Kazan, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (3)

Çoklu organ yetmezliği nedeniye Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski bakanlardan Şevket Kazan için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

10.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (3)

Çoklu organ yetmezliği nedeniye Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski bakanlardan Şevket Kazan için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kazan'ın eşi Güner Kazan ve kızı Zeynep Oğuz, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Hayatını 86 yaşında kaybeden Türk siyasetinin önemli isimlerinden Kazan'ın cenaze namazını eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan kıldırdı. Doğan, cemaatten Kazan için helallik istedi ve dua etti.

Kazan'ın tabutu helallik alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarınca cenaze aracına taşındı.

Kazan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığına götürüldü.

Törene, Kazan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM başkanları Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eski TBMM Başkanvekili Yasin Hatipoğlu ile eski Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, cenaze namazını alana konulan sandalyelerde oturarak kıldı.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs hassasiyeti nedeniyle törene katılanlarla tokalaşmadığı görüldü.

Daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı'na götürülen Şevket Kazan'ın cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bazı milletvekilleri ve partililerin katılımıyla toprağa verildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (3)

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (3)

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