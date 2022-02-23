Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'den ayrıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'den ayrıldı

AA, Enes Kaplan - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'den ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 00.30'da, Senegal'in başkenti Dakar'dan ayrıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 00.30'da, Senegal'in başkenti Dakar'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leopold Sedar Senghor Havalimanı'ndan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas ve büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Senegal'den ayrıldı.

AA / Enes Kaplan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Senegal, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title