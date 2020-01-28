Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'den ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği temaslarının ardından Senegal'den ayrıldı.

28.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'den ayrıldı

, gerçekleştirdiği temaslarının ardından 'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ve 'nın ardından geldiği Senegal'de çeşitli temaslarda bulunarak Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı Türkiye-Senegal İş Forumu'nun ardından temaslarını tamamlayarak Senegal'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar Uluslararası Bleyz Dianye Havalimanı'ndan Senegalli mevkidaşı Macky Sall tarafından uğurlandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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