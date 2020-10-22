Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, İran'la yakın iş birliği ve dayanışma içinde olmayı ortak çıkarların ötesinde komşuluk hukukunun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, İran'la yakın iş birliği ve dayanışma içinde olmayı ortak çıkarların ötesinde komşuluk hukukunun gereği olarak gördüklerini belirtti.