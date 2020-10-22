Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, İran'la yakın iş birliği ve dayanışma içinde olmayı ortak çıkarların ötesinde komşuluk hukukunun...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, İran'la yakın iş birliği ve dayanışma içinde olmayı ortak çıkarların ötesinde komşuluk hukukunun...

22.10.2020 18:07 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, İran'la yakın iş birliği ve dayanışma içinde olmayı ortak çıkarların ötesinde komşuluk hukukunun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, İran'la yakın iş birliği ve dayanışma içinde olmayı ortak çıkarların ötesinde komşuluk hukukunun gereği olarak gördüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, İran'la yakın iş birliği ve dayanışma içinde olmayı ortak çıkarların ötesinde komşuluk hukukunun gereği olarak gördüklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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