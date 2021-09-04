Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rize-Artvin Havalimanı) Amacımız yıl sonuna kadar havalimanımızı tamamlayarak devreye almaktır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rize-Artvin Havalimanı) Amacımız yıl sonuna kadar havalimanımızı tamamlayarak devreye almaktır"

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Diş Hekimliği Fakültesi hizmet binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmet binası açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Diş Hekimliği Fakültesi hizmet binası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmet binası açılış törenine katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rize-Artvin Havalimanı) Amacımız yıl sonuna kadar havalimanımızı tamamlayarak devreye almaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rize-Artvin Havalimanı) Amacımız yıl sonuna kadar havalimanımızı tamamlayarak devreye almaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rize-Artvin Havalimanı) Amacımız yıl sonuna kadar havalimanımızı tamamlayarak devreye almaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rize-Artvin Havalimanı) Amacımız yıl sonuna kadar havalimanımızı tamamlayarak devreye almaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rize-Artvin Havalimanı) Amacımız yıl sonuna kadar havalimanımızı tamamlayarak devreye almaktır" - Haberler
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