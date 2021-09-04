Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rize-Artvin Havalimanı) Amacımız yıl sonuna kadar havalimanımızı tamamlayarak devreye almaktır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Diş Hekimliği Fakültesi hizmet binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmet binası açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Diş Hekimliği Fakültesi hizmet binası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmet binası açılış törenine katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan