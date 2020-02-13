: Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılandı

13.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:53

Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık konutunda resmi törenle karşılandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık konutunda resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pakistan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü temasları kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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