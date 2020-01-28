Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi devlet yemeğine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi devlet yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un ev sahipliğinde resmi devlet yemeğine katıldı.

28.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 28.01.2020 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi devlet yemeğine katıldı

, Cumhurbaşkanı 'un ev sahipliğinde resmi devlet yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un daveti üzerine geldiği Gambiya'da gerçekleştirdiği temasların ardından, düzenlenen resmi devlet yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gambiya'da resmi temaslarını tamamlaması üzerine Afrika turunun 3. Durağı olan Dakar'a gitmesi bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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