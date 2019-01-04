Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan'ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan'ı kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan'ı kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmrah Khan ile başbaşa görüştü. Heyetlerarası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmrah Khan ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.
Kaynak: İHA