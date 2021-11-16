Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde zor anları! Akşener'in sözünü alandakilerden af dileyerek tekrarladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde de gençlere seslendi.

"GENÇLERİMİZİN TESPİTLERİ, BİZİM İÇİN HAYATİ ÖNEMDEDİR"

Gençliğin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, "2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak, kendisi ve ülkesi için siyasi irade ortaya koyacak. Bu bakımdan gençlerimizin düşünceleri, tespitleri bizim için hayati önemdedir. Önümüzdeki seçimin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir." ifadelerini kullandı.

AKŞENER'E TEPKİ GÖSTERDİ

Erdoğan ayrıcaİYİ Parti lideri Meral Akşener'in geçtiğiniz günlerde yaptığı bir konuşmada "Zannetmeyin harlayarak, gürleyerek beni geri çekeceksiniz. Her dükkanın içinde A Haber'inize provokasyon yaptırabilirsiniz, her dükkanın kapısında p.rno sitesi gezenlere yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Biz gezmeye, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi.

Alandakilerden özür dileyerek bu konuşmayı hatırlatan Erdoğan, "Şu İYİ Parti'nin başındaki kadın, bu kadın nasıl küfrediyor, söylemek istemezdim ama söyleyeceğim. Parlamento çatısının altında 'yavşaklar' diyebilecek kadar seviyesiz. Başkanı böyle olanın milletvekili farklı olur mu? Üzüm üzüme baka baka kararır. Bunların suyu kaynadı. 2023'te bu kazanı kaynatalım ve bunların işini bitirelim. Bir kadına bu yakışır mı?" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Gençlik Festivalimize hoş geldiniz. Belediyelerimize gençlerimize tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 6 gün boyunca burada, konserlerden, sinemaya, tiyatroya pek çok etkinlikler düzenlenecek. İlkinin açılışını yaptığımız gençlik festivalini geleneksel hale getirilmesini hedefliyoruz. Okulların ara tatile de girmesini fırsat bilerek, tüm şehirlerimizden 100 bin öğrencimiz buraya gelecek.

"GÖKTEN ZEMBİLLE İNMEDİM"

Siyasete gençlik kollarında atılmış birisi olarak burada bulunuyorum. Gökten zembille inmedim, gençlik teşkilatlarında bu işe başladım. Belediye başkanlığımda başbakanlığımda cumhurbaşkanlığımda hep gençler için çalıştım. Geriye dönüp baktığımda, iyi ki gençler için çalışmışım, iyi ki gençlerin önünü açacak işler yapmışım, iyi ki hanım kardeşlerimle birlikte omuz omuza yürümüşüm diyorum.

"GENÇLER BİZİMLE BERABER HEM SEÇME HEM SEÇİLME HAKKINA SAHİP OLDU"

Türkiye en büyük gücü ve avantajını çocukları ve gençleri olarak gören bir ülkedir. Göreve geldiğimizde seçme ve seçilme yaşı 30'du. Bunu önce 25'e sonra 18'e indiren biz oldu. Bizimle beraber gençler 18 yaşında hem seçme hem seçilme hakkını yakaladı.

"2023'TE 6 MİLYONDAN FAZLA GENÇ İLK KEZ OY KULLANACAK"

2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak, kendisi ve ülkesi için siyasi irade ortaya koyacak. Bu bakımdan gençlerimizin düşünceleri, tespitleri bizim için hayati önemdedir. Önümüzdeki seçimin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir. Bizden önce üniversite sınavına giren her 10 öğrenciden 1'i yüksek öğretime girebiliyordu. Bizim dönemizde sınava giren her öğrencimizin kontenjanı mevcut."

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