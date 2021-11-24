CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN FİDAN BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDIĞINI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesinde fidan dikim törenine katıldı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarındaki ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığımız da 24 Kasım vesilesiyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattı. Bizim de 1. 000 fidan bağışlayarak katılacağımız bu anlamlı kampanyayla öğretmenlerimiz adına ülkemize 1 milyon 200 bin fidan daha kazandıracağız. " dedi.

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