CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN FİDAN BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDIĞINI DUYURDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN FİDAN BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDIĞINI DUYURDU

Habermetre - Haberler | Toplum
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN FİDAN BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDIĞINI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesinde fidan dikim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesinde fidan dikim törenine katıldı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarındaki ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığımız da 24 Kasım vesilesiyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattı. Bizim de 1. 000 fidan bağışlayarak katılacağımız bu anlamlı kampanyayla öğretmenlerimiz adına ülkemize 1 milyon 200 bin fidan daha kazandıracağız. " dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title