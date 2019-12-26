Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı.

26.12.2019 21:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı 'ın oğlu ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı.

Kalender Orduevi'nde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.

Bu arada, nikah için gönderilen davetiyelerde, "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica ederiz." notunun yer aldığı görüldü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler