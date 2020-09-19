Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roş Aşana mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roş Aşana mesajı

İbrani takvimine göre 18-20 Eylül 2020 tarihlerine denk gelen Roş Aşana Bayramı vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kutlama mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roş Aşana mesajı
19.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:00

İbrani takvimine göre 18-20 Eylül 2020 tarihlerine denk gelen Roş Aşana Bayramı vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kutlama mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roş Aşana Bayramı vesileyle kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana münasebetiyle Musevi vatandaşlarımıza en içten duygularımla tebriklerimi iletiyorum. Sevgi ve hoşgörü medeniyetinin sembolü olan bu topraklarda toplumsal, kültürel, siyasi ve beşeri çeşitlilik, yüzyıllardır birlik ve beraberliğimizi güçlendiren en önemli zenginliğimizi teşkil etmiştir. Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın kendi kültür ve geleneklerini özgürce yaşattıkları özel günler, toplumsal yaşamımıza renk katmakta, kadim dostluk ve beraberliğimizin daha da pekişmesine vesile olmaktadır. Bu düşüncelerle, Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Roş Aşana münasebetiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere esenlikler diliyorum."

(İHA)

Kaynak: İHA

AA Editörü - Aylin Dal
Aylin Dal
AA Editörü

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