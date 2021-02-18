Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları

18.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:53

Kabine toplantısından sonra millete sesleniş konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecini başlattıklarını açıkladı. Erdoğan, illerin Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre 4 gruba ayrılacağını, sokak kısıtlaması, restoran vb. noktalardaki normalleşmelerin buna göre başlayacağını söyledi.

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullanıp bu sürece dair detayları verdi. İşte, Türkiye'yi mart itibarıyla bekleyen normalleşme planı...

İLLER 4 GRUPTA DEĞERLENDİRİLECEK

Tüm şehirler, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayrılarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçiyor. İller vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak. Normalleşme takvimi de buna göre yürütülecek.

Hafta başında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısını açıklamasından sonra kentlerdeki durum değerlendirilecek. Yapılacak sıralamaya göre il il kısıtlamalar kaldırılacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AŞAMALI OLARAK BAŞLIYOR

Okullarda uzaktan devam eden eğitim faaliyetleri, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek. "Okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştık." sözleri ile bu alanda normalleşmenin başladığını hatırlatan Erdoğan, "Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerimizde geçiş ertelenmiş olsa da bu süreç devam edecektir. Salgının dünya, ülkemiz ve şehirlerimiz bazındaki seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük." dedi.

RESTORANLARIN DURUMUNU SON VERİLER GÖSTERECEK

Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri işletmeler için önümüzdeki günlerin verileri dikkate alınacak. Cumhurbaşkanı, açıklamalarını dört gözle bekleyen esnafa şu sözlerle seslendi: "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KADEMELİ OLARAK KALDIRILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak kısıtlamasına ilişkin ise "Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını illerdeki duruma göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz." dedi. Böylece illerin derecelendirilmesine göre bu noktada da kademeli bir yol haritası izlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Demet Akalın Emina Jahovic
Spor Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 09:53:56. #1.14#
title