Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları

Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz

Kabine toplantısından sonra millete sesleniş konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecini başlattıklarını açıkladı. Erdoğan, illerin Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre 4 gruba ayrılacağını, sokak kısıtlaması, restoran vb. noktalardaki normalleşmelerin buna göre başlayacağını söyledi.

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullanıp bu sürece dair detayları verdi. İşte, Türkiye'yi mart itibarıyla bekleyen normalleşme planı...

İLLER 4 GRUPTA DEĞERLENDİRİLECEK

Tüm şehirler, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayrılarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçiyor. İller vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak. Normalleşme takvimi de buna göre yürütülecek.

Hafta başında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısını açıklamasından sonra kentlerdeki durum değerlendirilecek. Yapılacak sıralamaya göre il il kısıtlamalar kaldırılacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AŞAMALI OLARAK BAŞLIYOR

Okullarda uzaktan devam eden eğitim faaliyetleri, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek. "Okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştık." sözleri ile bu alanda normalleşmenin başladığını hatırlatan Erdoğan, "Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerimizde geçiş ertelenmiş olsa da bu süreç devam edecektir. Salgının dünya, ülkemiz ve şehirlerimiz bazındaki seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük." dedi.

RESTORANLARIN DURUMUNU SON VERİLER GÖSTERECEK

Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri işletmeler için önümüzdeki günlerin verileri dikkate alınacak. Cumhurbaşkanı, açıklamalarını dört gözle bekleyen esnafa şu sözlerle seslendi: "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KADEMELİ OLARAK KALDIRILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak kısıtlamasına ilişkin ise "Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını illerdeki duruma göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz." dedi. Böylece illerin derecelendirilmesine göre bu noktada da kademeli bir yol haritası izlenecek.