Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan jimnastikçileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan jimnastikçileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabule Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Celen'in yanı sıra dünya şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ve madalya alan diğer sporcular ve antrenörleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim

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