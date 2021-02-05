Cumhurbaşkanı Erdoğan, mikrofonu alan partilinin kilosuna takıldı: Az çalışıyorsun, bayağı göbek yapmışsın

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Partisinin Adıyaman kongresine canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta olduğu için kongreye gelemeyen gençlik kolları başkanının yerine gelen isme; kiloları nedeniyle "Yalnız az çalışıyorsun, göbek yapmışsın" diyerek takıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Adıyaman ile bağlantı kurulduğu sırada, mikrofonu eline alan AK Partili bir isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanımız, gençlik kolları başkanımız rahatsızlığından dolayı gelemedi. Vekaleten ben buradayım." dedi.

"AZ ÇALIŞIYORSUN"

Bu sırada araya giren Erdoğan, karşısındaki isme "Yalnız az çalışıyorsun göbek yapmışsın" sözleriyle takıldı. Bu anlar salonda gülüşmelere neden oldu. Bu sözler sonrasında tekrar mikrofonu alan partili, "Hemen diyete başlıyorum Cumhurbaşkanım" sözleriyle kendisini ifade etti.