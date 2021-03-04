Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor

04.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor. Bahçeli'nin Erdoğan'ı kapıda karşıladığı ve basına kapalı olan görüşme saat 17.50'de başladı. Görüşmenin en önemli gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olduğu aktarıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beytepe'deki evinde ziyaret ediyor.
MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Görüşme saat 17.50'de başladı.

A Haber Muhabiri Özkan Özcan görüşmeye ilişkin detayları aktardı. Sürpriz bir görüşme olduğunu belirten Özcan, "Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşmede 'Yeni Anayasa' çalışmaları ön planda olacak. Bundan sonraki süreçte Meclis'te atılacak adımlar iki liderin gündeminde olacak. Daha sonraki gündem meselesi de ekonomi ve terörle mücadele olacak." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, YENİ ANAYASA İÇİN CUMHUR İTTİFAKI'NA İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenlemişti. Yeni anayasaya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kimse bizimle yürümese bile Cumhur İttifakı olarak yeni ve sivil anayasa metnimizi tamamlayıp milletimizin takdirine sunacağız. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ ZİYARET 5 OCAK'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Erdoğan, Bahçeli'yi 5 Ocak'ta da evinde ziyaret etmişti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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