Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alanları kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alanları kabul etti

30.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:55

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül sahiplerini kabul etmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alanları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül sahiplerini kabul etmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alanları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alanları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alanları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alanları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alanları kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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