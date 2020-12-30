Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alanları kabul etti
30.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:55
Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül sahiplerini kabul etmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alanları kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül sahiplerini kabul etmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alanları kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş