Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Mbasogo'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Mbasogo'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'yu Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

26.10.2019 18:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'yu Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü'nde Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'yu ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekvador Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo'nun görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Mbasogo'yu kabul etti
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