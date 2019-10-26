Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Mbasogo'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'yu Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'yu Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü'nde Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'yu ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekvador Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo'nun görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
(İHA)
VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Mbasogo'yu kabul etti