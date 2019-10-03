Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşini arayarak başsağlığı diledi

03.10.2019 13:57

61 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlenen tören ve Levent Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

TÖREN DÜZENLENDİ

Ölüm haberiyle sanat dünyası başta olmak üzere herkesi yasa boğan Tarık Ünlüoğlu, için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Törene Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Selçuk Yöntem, Mehmet Aslantuğ, Altan Erkekli, Tamer Karadağlı, Ata Demirer'in aralarında olduğu sanatçılar, Tarık Ünlüoğlu'nun ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kaynak: İHA