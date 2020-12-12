Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Manisa-Akhisar Çevre Yolu) Daha önce tamamlanan kısımları peyderpey açılan çevre yolumuzun son 4,3 kilometrelik kısmıyla...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Manisa-Akhisar Çevre Yolu) Daha önce tamamlanan kısımları peyderpey açılan çevre yolumuzun son 4,3 kilometrelik kısmıyla...

12.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Manisa-Akhisar Çevre Yolu) Daha önce tamamlanan kısımları peyderpey açılan çevre yolumuzun son 4,3 kilometrelik kısmıyla birlikte tamamını bugün resmen hizmete alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Manisa-Akhisar Çevre Yolu) Daha önce tamamlanan kısımları peyderpey açılan çevre yolumuzun son 4,3 kilometrelik kısmıyla birlikte tamamını bugün resmen hizmete alıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik

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