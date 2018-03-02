Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mali’de, mevkidaşı İbrahim Boubacar Keita ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mali'de, mevkidaşı İbrahim Boubacar Keita ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu kapsamında Mali'deki resmi temasları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program çerçevesinde Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile görüştü. - BAMAKO

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