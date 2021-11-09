Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile telefonda görüşerek, göçük olayına ilişkin bilgi aldı.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile telefonda görüşerek, göçük olayına ilişkin bilgi aldı.
MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile telefonda görüşerek, göçük olayına ilişkin bilgi aldı.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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