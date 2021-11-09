Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile telefonda görüşerek, göçük olayına ilişkin bilgi aldı. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile telefonda görüşerek, göçük olayına ilişkin bilgi aldı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile telefonda görüşerek, göçük olayına ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile telefonda görüşerek, göçük olayına ilişkin bilgi aldı.

MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile telefonda görüşerek, göçük olayına ilişkin bilgi aldı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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