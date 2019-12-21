Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile imzalanan anlaşmalar) Bundan birileri rahatsız oluyor, gelgeç......
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile imzalanan anlaşmalar) Bundan birileri rahatsız oluyor, gelgeç......

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile imzalanan anlaşmalar) Bundan birileri rahatsız oluyor, gelgeç... Bir de bakıyoruz ülkemizin içinde ana muhalefet, onun yanında bazıları onlar da rahatsız oluyor.

21.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( ile imzalanan anlaşmalar) Bundan birileri rahatsız oluyor, gelgeç... Bir de bakıyoruz ülkemizin içinde ana muhalefet, onun yanında bazıları onlar da rahatsız oluyor. Siz kimden yanasınız?"

Kaynak: AA
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