21.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Libya ile imzalanan anlaşmalar) Bundan birileri rahatsız oluyor, gelgeç... Bir de bakıyoruz ülkemizin içinde ana muhalefet, onun yanında bazıları onlar da rahatsız oluyor. Siz kimden yanasınız?"

Kaynak: AA