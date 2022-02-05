Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan: Anca beraber kanca beraber - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan: Anca beraber kanca beraber

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, eşinin paylaşımını alıntılayarak "Anca beraber, kanca beraber" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs test sonuçların pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Erdoğan yaptığı paylaşımla Omicron varyantı geçirdiklerini de duyurdu.

Söz konusu tweet'te şu ifadeler yer aldı: "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

"TAYYİP BEY'LE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayan First Lady, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan: Anca beraber kanca beraber

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan, Korona, Güncel, Haber

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