Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasında ilginç diyalog: Aaa onlar var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası birlikte arabada seyahat eden iki lider arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonrası gittiği Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtarılan şehri Şuşa'da resmi törenle karşılandı. Valilik'te görüşme gerçekleştiren iki lider, daha sonra Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı. Görüşme sonrası birlikte arabada seyahat eden Erdoğan ve Aliyev arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

İşte iki lider arasında yaşanan o diyalog;

- Erdoğan: Müteahhit olarak Azeri kardeşlerimiz mi yapıyor?

Aliyev: Yok bunlar beraber, Kolin ve Cengiz var.

Erdoğan: Aaa burada onlar var mı?

Aliyev: Onlar her yerde var.

Erdoğan: Cengiz demin beni aradı, "Şantiyedeyim." dedi.

TARİHİ ZİYARET

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan Azerbaycan'a geçti. Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya yaptığı ziyaret, Azerbaycan'ın Kafkasya'da yalnız olmadığını ve iki ülkenin birlikteliğini, dosta düşmana gösterecek olması açısından sembolik ve tarihi nitelik taşıyor. Bugüne kadar hiçbir Türkiye liderinin Karabağ'da bulunmaması dolayısıyla Erdoğan'ın ziyaretiyle bir ilk gerçekleşmiş oldu.

ERDOĞAN, MİLLİ MECLİSE HİTAP EDECEK

Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasında Şuşa Beyannamesi imzalandı. Erdoğan, bugün ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Milli Meclise hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek.