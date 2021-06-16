Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasında ilginç diyalog: Aaa onlar var mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasında ilginç diyalog: Aaa onlar var mı?

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası birlikte arabada seyahat eden iki lider arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonrası gittiği Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtarılan şehri Şuşa'da resmi törenle karşılandı. Valilik'te görüşme gerçekleştiren iki lider, daha sonra Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı. Görüşme sonrası birlikte arabada seyahat eden Erdoğan ve Aliyev arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

İşte iki lider arasında yaşanan o diyalog;

- Erdoğan: Müteahhit olarak Azeri kardeşlerimiz mi yapıyor?

Aliyev: Yok bunlar beraber, Kolin ve Cengiz var.

Erdoğan: Aaa burada onlar var mı?

Aliyev: Onlar her yerde var.

Erdoğan: Cengiz demin beni aradı, "Şantiyedeyim." dedi.

TARİHİ ZİYARET

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan Azerbaycan'a geçti. Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya yaptığı ziyaret, Azerbaycan'ın Kafkasya'da yalnız olmadığını ve iki ülkenin birlikteliğini, dosta düşmana gösterecek olması açısından sembolik ve tarihi nitelik taşıyor. Bugüne kadar hiçbir Türkiye liderinin Karabağ'da bulunmaması dolayısıyla Erdoğan'ın ziyaretiyle bir ilk gerçekleşmiş oldu.

ERDOĞAN, MİLLİ MECLİSE HİTAP EDECEK

Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasında Şuşa Beyannamesi imzalandı. Erdoğan, bugün ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Milli Meclise hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasında ilginç diyalog: Aaa onlar var mı?
Akşener'den Erdoğan'ın tek tercüman ile yaptığı Biden görüşmesine tepki: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
Akşener'den Erdoğan'ın tek tercüman ile yaptığı Biden görüşmesine tepki: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
Mehmet Metiner, sildiği 'çift maaş' paylaşımının ardından sosyal medya hesabını kapattı
Mehmet Metiner, sildiği "çift maaş" paylaşımının ardından sosyal medya hesabını kapattı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Hande Ataizi Şeyma Subaşı
Spor Cristiano Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasında ilginç diyalog: Aaa onlar var mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 12:06:10. #1.16#

title