Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu

10.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:21

Partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında salon penceresinin açık olmasına sinirlendi. Konuşmasını yarıda kesen Erdoğan, "Şu pencereyi kapatır mısınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında partililere ve millete seslendi. Anayasa reformu ile ilgili olarak konuşan Erdoğan, "Darbe teşebbüsünün ardından Cumhur İttifakı olarak ülkemizi yeni bir yönetim sistemine kavuşturmayı başardık" dedi.

"ANAFORLAR BİR TÜRLÜ BİTMEK BİLMEDİ"

Yeni reformlarla sistemi iyileştirmeye çalıştıklarını aktaran Erdoğan, "Darbe anayasasının ruhundan kaynaklanan anaforlar bir türlü bitmek bilmedi" ifadesini kullandı.

"ŞU PENCEREYİ KAPATIR MISINIZ"

Tam bu sırada salon penceresinin açık olduğunu fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan duruma sinirlenerek tepki gösterdi. Erdoğan görevliye seslenerek, "Şu pencereyi kapatır mısınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu

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