Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa için tüm partilere çağrıda bulundu: Gelin yıl içerisinde çalışmaları tamamlayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında partililere ve millete seslendi. Anayasa reformu ile ilgili olarak konuşan Erdoğan, "Darbe teşebbüsünün ardından Cumhur İttifakı olarak ülkemizi yeni bir yönetim sistemine kavuşturmayı başardık" dedi.

"ANAFORLAR BİR TÜRLÜ BİTMEK BİLMEDİ"

Yeni reformlarla sistemi iyileştirmeye çalıştıklarını aktaran Erdoğan, "Darbe anayasasının ruhundan kaynaklanan anaforlar bir türlü bitmek bilmedi" ifadesini kullandı.

"ŞU PENCEREYİ KAPATIR MISINIZ"

Tam bu sırada salon penceresinin açık olduğunu fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan duruma sinirlenerek tepki gösterdi. Erdoğan görevliye seslenerek, "Şu pencereyi kapatır mısınız" dedi.