Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüştü
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile görüştü.
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile görüştü.
İstanbul Kongre Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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