Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi partisi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık işlerinin üzerini kapatmaktan, milletin derdine derman olacak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi partisi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık işlerinin üzerini kapatmaktan, milletin derdine derman olacak...

10.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi partisi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık işlerinin üzerini kapatmaktan, milletin derdine derman olacak konularla ilgilenmeye fırsat bulamayanlar, bunun hesabını elbette sandıkta verecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi partisi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık işlerinin üzerini kapatmaktan, milletin derdine derman olacak konularla ilgilenmeye fırsat bulamayanlar, bunun hesabını elbette sandıkta verecektir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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