Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi partisi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık işlerinin üzerini kapatmaktan, milletin derdine derman olacak...
10.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi partisi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık işlerinin üzerini kapatmaktan, milletin derdine derman olacak konularla ilgilenmeye fırsat bulamayanlar, bunun hesabını elbette sandıkta verecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi partisi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık işlerinin üzerini kapatmaktan, milletin derdine derman olacak konularla ilgilenmeye fırsat bulamayanlar, bunun hesabını elbette sandıkta verecektir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk