Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara da değinilen görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.
(İHA)