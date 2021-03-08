Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadığı bir ortam meydana getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadığı bir ortam meydana getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz

08.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadığı bir ortam meydana getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, şiddetsiz bir ortam için canla başla çalışacaklarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadığı bir ortam meydana getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz

"ONURLU VE HAKKANİYETLİ BİR YAŞAM TEMENNİSİYLE"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, "Tüm kadınların insan olarak onurlu ve hakkaniyetli muamele gördüğü bir dünya temennisiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. Kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak için hukuki ve toplumsal her alanda var gücümüzle çalışacağız." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadığı bir ortam meydana getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz

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