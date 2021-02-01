Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde test etti.

Bu sırada açıklamalarda bulunan Erdoğan, sürücüsüz otobüs ile ilgili olarak, "Ülkemiz için bir iftihar durumu söz konusu. Ben Karsan'ı tebrik ediyorum. Seri üretimle birlikte dünyaya Türkiye'nin adını bu konuda duyuracaktır.

"DÜNYA TEMİZ ENERJİYE GİDİYOR"

Her şey artık elektrikli dönecek. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Temiz enerjinin de ön adımları... Dünya temiz enerjiye gidiyor. Bize de diyorlar iklim değişikliği noktasında neden adım atıyorsunuz diye? ABD adım atsın biz de atarız. Onlar atmaz biz atarsak sanayimizde durum ortada. İklim değişikliğiyle ilgili Amerika bir adım atarsa biz de atarız. Biz hiçbir zaman bu konuda geride kalmayız. Geçenlerde Elon Mask'la bir bir görüşmem oldu. Bu konuları kendileriyle de görüşmeye hazırız. Tebrik ediyorum. Yakın zamanda yollarda da göreceğiz. Önemli olan sürümden kazanabilmek için rakamlar ne kadar olacak.

"MİSAFİRLERİMİZİ KARŞILAMADA ÇOK SES GETİRECEK"

Yapay zeka olarak yayalara ve trafik kurallarına duyarlı. Ülkemiz için de milletimiz için de hayırlı olsun. Külliye'de misafirlerimizi karşılamada da çok ses getirecek" dedi.