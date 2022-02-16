Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millete Sesleniş konuşmasına damga vuran sitem: Bu kadar müjdeler verdik ama alkış yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi.

ELEKTRİK TARİFELERİNE DÜZENLEME GELİYOR

Erdoğan yüksek gelen elektrik faturalarıyla ilgili, "210 kilovata kadar ki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Cemevlerinin elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek" dedi.

ÖĞRENCİ VE ÇİFTÇİLERE MÜJDELER VERDİ

Çiftçiye ve öğrenciye müjdeler veren Erdoğan, akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlere verilen beslenme yardımı aylık 570 liradan 750 liraya yükseldiğini ifade etti.. Gençlerin talepleri üzerine yurtlarda 16 gigabayt olan internet desteğini 2 kat artışla 32 gigabayta çıkarttıklarını belitti. Yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacakken 2021 pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödenecek. Ayrıca çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirimler yapıldı.

ALKIŞ ALAMAYINCA GÜLEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sözlerle konuşmasını tamamlayan Erdoğan, "Bu kadar müjdeler verdik ama alkış yok..." diyerek tepkisini gülerek dile getirdi. Bu sözler sonrası toplantıya katılan bakanlar ve diğer konuklar, Erdoğan'ı alkışlamaya başladı.

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