Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japon dostlarımızla gönül birlikteliğimizi devam ettirmenin mutluluğunu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japon dostlarımızla gönül birlikteliğimizi devam ettirmenin mutluluğunu...

- Türk Toplumuyla Buluşma Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Hediye takdimi ve fotoğraf çekimi NAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu.

- Türk Toplumuyla Buluşma Programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Hediye takdimi ve fotoğraf çekimi NAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu. (6)

Kaynak: AA
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