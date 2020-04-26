Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
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Recep Tayyip Erdoğan, İsveç, Güncel, Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve süreci yakından takip edeceğini söyledi.

26.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü

İsveç'te yaşayan ve koronavirüs testi pozitif çıkan ancak hastaneye alınmayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.

"ARKADAŞLARIMIZ YAKIN TAKİPTE OLACAKLAR"

Erdoğan, İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Gülüşken'in kızı ile yaptığı görüşmede, tıbben üzerlerine ne düşerse yerine getireceklerini belirtti ve şunları söyledi: "Babanız Türkiye'ye ulaştı. İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar. Artık emin ellerde, Rabbim şifalar versin inşallah. Görevimizi yaptık, yapmaya mecburuz. Sağlıkta hamdolsun dünyada artık Türkiye sayılı ülkelerden bir kaç tanesinden bir tanesi. Hiç endişe etmeyin. Biz tıbben üzerimize ne düşerse, bunları harfiyen yerine getireceğiz. Takibini yapacağız, merak etme. Hiç endişe etmeyin. Takip ediyoruz. Benim kendi danışmanım da kardiyologdur. O da işi yakından takip edecek . İnşallah sonu da hayır olur. Dua edelim, üzerimize düşeni de yapalım. "

"SEVDİĞİ GURBET ELDE OLSA DA ASLA YALNIZ BIRAKMAZ"

Erdoğan'ın Twitter hesabından o anların videosu paylaşılırken şu not düşüldü: "Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü

"BENİM HER ZAMAN KAHRAMANIM OLDUNUZ"

Leyla Gülüşken de Erdoğan'a şu sözlerle Twitter'dan karşılık verdi "Benim her zaman kahramanım oldunuz, sizin ve yol arkadaşlarınızın kutlu davasına şahit olduğum için çok şanslıyım. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü

NE OLMUŞTU?

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'i ve ailesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın iniş yapmasının ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri uçak içerisine girdi. Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

KIZLARININ SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yardım çağrısı ve görüntüler üzerine devreye girerek hastaların Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
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