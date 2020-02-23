Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan Muhammet Beyazkendir ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan Muhammet Beyazkendir ile telefonda görüştü

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ırkçı saldırıda vefat eden Sedat Gürbüz'ün babası Selahattin Gürbüz ve yaralı kurtulan Muhammet Beyazkendir ile telefonda görüşmesi YTB Başkanı Eren'in ziyaretinde Hanau'daki acılı aileler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Recep...

23.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan Muhammet Beyazkendir ile telefonda görüştü

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ırkçı saldırıda vefat eden Sedat Gürbüz'ün babası Selahattin Gürbüz ve yaralı kurtulan Muhammet Beyazkendir ile telefonda görüşmesi YTB Başkanı Eren'in ziyaretinde 'daki acılı aileler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Hanau'daki ırkçı saldırıda vefat eden Sedat Gürbüz'ün babası Selahattin Gürbüz ve yaralı kurtulan Muhammet Beyazkendir ile telefonda görüştü. Acılı aileye başsağlığı dileyen Erdoğan, Beyazkendir'e ise acil şifalar diledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan Muhammet Beyazkendir ile telefonda görüştü
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