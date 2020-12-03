Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü! Fahrizade suikastı ve Dağlık Karabağ konusu ele alındı
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Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü! Fahrizade suikastı ve Dağlık Karabağ konusu ele alındı

03.12.2020 20:42 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:05
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü! Fahrizade suikastı ve Dağlık Karabağ konusu ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, Muhsin Fahrizade suikastı ve Dağlık Karabağ konusunu ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran ilişkilerini güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı menfur suikast sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, kardeş İran halkına ve merhumun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

ERDOĞAN, SUİKASTIN ZAMANLAMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Suikastın zamanlamasına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını, ancak bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen karanlık çevrelerin ümitlerinin bir kez daha boşa çıkarılacağına inandığını dile getirdi.

DAĞLIK KARABAĞ KONUSU ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ ihtilafında artık yeni bir döneme girildiğini belirterek, bu dönemde de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine gölge düşürebilecek her türlü eylemden hassasiyetle kaçınılmasının fevkalade önemli olduğunu; kalıcı barış ve istikrarın tesisinin yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil tüm bölge ülkelerinin yararına olacağını ifade etti.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü! Fahrizade suikastı ve Dağlık Karabağ konusu ele alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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