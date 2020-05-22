CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Salih'in karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ile Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konular ele alındı.

- İstanbul

Kaynak: DHA