CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
22.05.2020 19:56 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Salih'in karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ile Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konular ele alındı.
- İstanbul
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Kaynak: DHA