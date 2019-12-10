Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan bizatihi varlığıyla doğuştan gelen haklara sahiptir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan bizatihi varlığıyla doğuştan gelen haklara sahiptir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programın yapıldığı salona gelmesi ve katılımcılarla selamlaşması Programın yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye...

10.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı 'ın programın yapıldığı salona gelmesi ve katılımcılarla selamlaşması

Programın yapıldığı salon ve katılımcılar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan bizatihi varlığıyla doğuştan gelen haklara sahiptir"
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