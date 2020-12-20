Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

20.12.2020 21:49 | Son Güncelleme: 20.12.2020 21:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağabeyi Hasan Erdoğan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan (73), koronavirüs sebebi ile geçtiğimiz günlerde tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ahmet Erdoğan'ın cenazesinin memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI PAYLAŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından, "Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi isminin hürmetine şifa versin" diye paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 21:56:20. #1.14#
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