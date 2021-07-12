Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakalandığını duyurduğu FETÖ'cü Orhan İnandı, adliyeye sevk edilecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakalandığını duyurduğu FETÖ'cü Orhan İnandı, adliyeye sevk edilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı, adliyeye sevk edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı, adliyeye sevk edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanmasın Adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

(Ali Nargüner - Mustafa Cenik/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakalandığını duyurduğu FETÖ'cü Orhan İnandı, adliyeye sevk edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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