Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ucube' dediği heykeli yapan heykeltraşa tazminat kararı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ucube' dediği heykeli yapan heykeltraşa tazminat kararı

Erdoğan'ın 'ucube' dediği heykeli yapan heykeltraşa tazminat

25.11.2019 13:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ucube' dediği heykeli yapan heykeltraşa tazminat kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanı 'ın 2011 yılında 'a yaptığı ziyarette 'ucube' dediği heykelin yıkılması sonrası 'İnsanlık Anıtı' heykelini yapan heykeltraş 'a 20 bin lira ödenmesine hükmetti.


Mehmet Aksoy'un 'İnsanlık Anıtı' heykeli o dönem AK Partili belediye başkanının yönettiği Kars'ta Üçler Tepesi'ne yerleştirilmişti. Söz konusu heykel Erdoğan'ın 'ucube' nitelemesinin ardında kaldırılmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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