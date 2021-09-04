Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleminden rahatsız olan köylüler, konvoyun geçişi sırasında slogan attı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleminden rahatsız olan köylüler, konvoyun geçişi sırasında slogan attı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'deki açılış töreninde kullandığı "Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa, alıp buraya geliyorlar" şeklindeki sözler İşkencedere Vadisi'nde yapımı devam eden taş ocağını protesto eden köylüleri rahatsız etti. Gece yarısı toplanan köylüler, Erdoğan'ın konvoyunun geçişi esnasında slogan attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyidere-İkizdere-Erzurum yolu ve tünellerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada "Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa, alıp buraya geliyorlar. Neymiş bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Bu tesisleri yapacağız. Bu yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez" ifadelerini kullandı.

"DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylemleri İşkencedere Vadisi'nde yapımı devam eden taş ocağına karşı eylem yapan köylüleri rahatsız etti. Gece yarısı Rize'ye gitmek için yola çıkan Erdoğan'ın geçiş güzergahında bekleyen köylüler, konvoyun geçişi sırasında "Biz halkız", ve "Direne direne kazanacağız" diye slogan attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleminden rahatsız olan köylüler, konvoyun geçişi sırasında slogan attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Rize'de tek tek vatandaşları dinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Rize'de tek tek vatandaşları dinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleminden rahatsız olan köylüler, konvoyun geçişi sırasında slogan attı - Haberler
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