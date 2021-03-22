Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak

22.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:22
Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak

Çarşamba günü gerçekleşecek AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir manifesto açıklayacağı kongre ile birlikte hem parti yönetimini oluşturan MKYK'da hem de Kabine'de önemli değişikliklerin olabileceği öne sürüldü. Cumhurbaşkanı'nın özellikle birden fazla "şapkası" olanların sayısını azaltmak istediği de kulislerde konuşulanlar arasında.

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi, 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine dair bir konuşma yapıp yol haritası açıklayacak. Erdoğan, daha önce de çarşamba günü yapacağı konuşmayı işaret edip "2023'ün manifestosu olacak" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZLER, BİRDEN FAZLA GÖREVİ OLANLARDA

Tüm gözlerin çevrildiği kongre öncesinde ise siyaset kulislerinin gündemi, Cumhurbaşkanı'nın parti yönetimi olarak bilinen Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) önemli değişiklikler yapabileceği oldu. MKYK listesinin milletvekili olmayan isimler üzerinden oluşturulacağı öne sürülürken; Erdoğan'ın Kabine ve MKYK'da birden fazla "şapkası" olanların sayısını azaltacağı yönünde bir izlenim ortaya çıktı.

Kulislerde konuşulanlara göre AK Parti'nin çarşamba günü yapılacak 7. Büyük Kongresi öncesinde Kabine değişikliği gerçekleşebilir. Kongrede de buna endeksli bir değişim söz konusu olabileceği öngörülüyor.

1560 DELEGE OY KULLANACAK

Salgın nedeniyle kısıtlı sayıda misafir davet edilen kongrede, 1560 delege oy kullanacak. Kongreye özel bir şarkı ve 3 tanıtım filmi de yer alacak.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Kemal Sunal Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Hakan Kutlu Ünal Karaman Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 11:23:03. #1.14#
title