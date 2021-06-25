Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında söz alan bir vekil, Sedat Peker'in iddialarının sosyal medyada gündem olduğunu, ancak bunun halkta bir karşılığı olmadığını belirterek, "Zaten gereken bir şey varsa yargı yapacaktır. Halkın gündeminde bunlar yok" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle ara verilen milletvekilleriyle istişare toplantısının ilkini dün partisinin genel merkezinde gerçekleştirdi.

BAZI VEKİLLER YENİ SÖYLEM VURGUSU YAPTI

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, milletvekilleri bölgelerinin sorunlarının yanı sıra, parti politikalarına ilişkin görüş ve önerilerini de dile getirdi. Toplantıda, bazı milletvekilleri ise partinin 2021 koşullarına göre yeni bir söylem geliştirerek güçlü bir çıkış yapması gerektiğini vurguladı.

ERDOĞAN BOL BOL NOT ALDI

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha çok milletvekillerinin önerilerini dinleyip, not aldı. Partisinin yeni anayasa çalışmaları hakkında Erdoğan, Türkiye'de şimdiye kadar hep darbeler sonrasında anayasa yapıldığını belirterek, "İlk kez gündemimizde sivil anayasa var ve bunun heyecanını yaşıyoruz. İnşallah sivil anayasa da bize nasip olacak" görüşünü dile getirdi.

SEDAT PEKER'İN ADI DA GÜNDEME GELDİ

Toplantıda bir milletvekili, organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in iddialarının sosyal medyada gündem olduğunu, ancak bunun halkta bir karşılığı olmadığını belirterek, "Zaten gereken bir şey varsa yargı yapacaktır. Halkın gündeminde bunlar yok" değerlendirmesinde bulundu.

SOSYAL MEDYA VURGUSU

Erdoğan'ın da sosyal medyadaki konuların, ülkenin gündeminin önüne geçemeyeceğini belirterek milletvekillerine halkla yüzyüze temas kurmaları, sosyal medya gündeminin peşine takılmamaları uyarısında bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti
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