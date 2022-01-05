Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyaret sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyaret sona erdi.

Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi

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AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri

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