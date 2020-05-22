AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanların yüzde 90'ı Kovid-19 önlemleri kapsamında alınan bütün kısıtlamalara destek verirken, bayramdaki dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına destek ise yüzde 80 oranında oldu. Ekonomide alınan önlemlere güven ise yüzde 83 oldu.

AK Parti, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yaptırdığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette vatandaşlara, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin düşünceleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve açıkladığı rakamlara güven, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere alınan tedbirlerle ilgili fikirleri ve sağlık sistemine güvenlerine olan oranları soruldu.

VATANDAŞLARIN YÜZDE 90'I KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE DESTEK VERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, anket sonuçlarını paylaştı. AK Parti'nin yaptırdığı ankete katılanların yüzde 87'si sosyal hayatının etkilendiğini söyledi. Sonuçlara göre vatandaşların yüzde 90'ı koronavirüs önlemleri kapsamında alınan bütün kısıtlamalara destek verdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA DESTEK YÜZDE 80 OLDU

Vatandaşların bayramdaki dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına desteği ise yüzde 80 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın performansını iyi bulanların oranı ise yüzde 90 oldu.

Vatandaşların Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün açıkladığı rakamlara güvenirliği yüzde 75 oldu. Sağlık sistemine güven yüzde 78, Ekonomide alınan önlemlere güven ise yüzde 83 oldu.

Kişisel hijyen ve temizliğine dikkat edenlerin oranı da yüzde 90 oldu.

BU BAŞARININ ARKASINDA HIZLI KARAR ALMA VAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı televizyon yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinde vatandaşlar, STK ve oda başkanları ve kanaat önderleriyle anket ve derinlemesine mülakat yöntemiyle görüştüklerini belirten Dağ, "Yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki vatandaşlarımızın büyük bölümü sokağa çıkma yasaklarını desteklemektedir. Alınan kararların hızına ve doğruluğuna karşı vatandaşlarımızın duyduğu güvenin ve verdiği desteğin fazla olması bize Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda ne kadar faydalı bir adım attığımızı bir kez daha göstermektedir" diye konuştu.