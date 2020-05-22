AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı

AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanların yüzde 90'ı Kovid-19 önlemleri kapsamında alınan bütün kısıtlamalara destek verirken, bayramdaki dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına destek ise yüzde 80 oranında oldu. Ekonomide alınan önlemlere güven ise yüzde 83 oldu.

22.05.2020 18:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:20

AK Parti, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yaptırdığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette vatandaşlara, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin düşünceleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve açıkladığı rakamlara güven, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere alınan tedbirlerle ilgili fikirleri ve sağlık sistemine güvenlerine olan oranları soruldu.

VATANDAŞLARIN YÜZDE 90'I KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE DESTEK VERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, anket sonuçlarını paylaştı. AK Parti'nin yaptırdığı ankete katılanların yüzde 87'si sosyal hayatının etkilendiğini söyledi. Sonuçlara göre vatandaşların yüzde 90'ı koronavirüs önlemleri kapsamında alınan bütün kısıtlamalara destek verdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA DESTEK YÜZDE 80 OLDU

Vatandaşların bayramdaki dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına desteği ise yüzde 80 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın performansını iyi bulanların oranı ise yüzde 90 oldu.

Vatandaşların Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün açıkladığı rakamlara güvenirliği yüzde 75 oldu. Sağlık sistemine güven yüzde 78, Ekonomide alınan önlemlere güven ise yüzde 83 oldu.

Kişisel hijyen ve temizliğine dikkat edenlerin oranı da yüzde 90 oldu.

BU BAŞARININ ARKASINDA HIZLI KARAR ALMA VAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı televizyon yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinde vatandaşlar, STK ve oda başkanları ve kanaat önderleriyle anket ve derinlemesine mülakat yöntemiyle görüştüklerini belirten Dağ, "Yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki vatandaşlarımızın büyük bölümü sokağa çıkma yasaklarını desteklemektedir. Alınan kararların hızına ve doğruluğuna karşı vatandaşlarımızın duyduğu güvenin ve verdiği desteğin fazla olması bize Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda ne kadar faydalı bir adım attığımızı bir kez daha göstermektedir" diye konuştu.

AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı

Politika Manşet

Haberler

Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Haber
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı Haber
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı Haber
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı Haber
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
'Dua kitabı satmıyorum, okuyorum' diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
"Dua kitabı satmıyorum, okuyorum" diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Temel Karamollaoğlu
Magazin Ebru Şallı Hande Ataizi Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Şenol Güneş Lionel Messi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Pakistan Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 19:20:16. #1.14#
title