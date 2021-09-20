Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabından dünyaya dikkat çeken mesaj: Veto yetkisi kaldırılmalı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabından dünyaya dikkat çeken mesaj: Veto yetkisi kaldırılmalı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaleme aldığı Daha Adil Bir Dünya Mümkün isimli kitabında veto yetkisine yer verdi. BM'deki reform için öncelikle veto yetkisinin kaldırılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, bu görüşlerini BM Genel Kurulu'nda da dile getirecek. Erdoğan'ın "Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin veto yetkileri kaldırılmadığı müddetçe hiçbir reform arayışı mümkün olmayacaktır. Bu teklif bir hayalden ibaret değil" ifadeleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ( Bm ) marjında bir araya geleceği liderlere Daha Adil Bir Dünya Mümkün isimli kitabını takdim edecek. Kitapta BM'de kapsamlı bir reform ihtiyacının altı çizilirken, yeniden yapılandırılmasına ilişkin öneriler de yer aldı.

"GERÇEK BİR REFORM İHTİYACI VAR"

Milliyet'in haberine göre tek kutuplu dünya düzeninin artık sona erdiğini ve gücün küresel ölçeğe dağıldığı çok kutuplu bir dünyanın ortaya çıktığını anlatan Erdoğan, "BM'nin gerçek bir reform ihtiyacı var ve bunun acilen yerine getirilmesi gerekiyor. Dünya siyasetini beş ülkenin kaderine terk edemeyiz. Dünyanın beşten büyük olduğunu kabul etmeyi bir ilke olarak benimsemeliyiz. Zira küresel sistem beş devletin çıkar, hırs ve kaprislerine mahkum edilemez" ifadelerine yer verdi.

"BU TEKLİF BİR HAYALDEN İBARET DEĞİL"

Erdoğan'ın yarın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmasında da dile getireceği reform teklifinin en dikkat çekici bölümü ise Güvenlik Konseyi üyelerine verilen veto yetkisinin kaldırılması. Veto yetkisi kaldırılmadan hiçbir reform çabasının başarılı olamayacağını savunan Erdoğan "Bu nedenle diğer tüm konuları bir kenara bırakıp veto yetkisi üzerine odaklanmak ve bu konu başlığı etrafında uluslararası toplumu harekete geçirmek gerekir. Bu teklif bir hayalden ibaret değildir. Aksine veto yetkisini merkeze alan bir gündem yaratmak ve bu gündem üzerinden sonuç almak son derece gerçekçi bir plandır" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabından dünyaya dikkat çeken mesaj: Veto yetkisi kaldırılmalı
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