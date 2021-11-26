CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA DEPREM KONUTLARININ TAPULARI TESLİM EDİLDİ - Haberler
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA DEPREM KONUTLARININ TAPULARI TESLİM EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Menemen ilçesinde, Alsancak Stadı ile 96 tesisin toplu açılış töreninin yapılmasının ardından, aynı ilçede bulunan Tarihi Taşhan Çarşısı'na geldi.

MENEMEN, İZMİR (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Menemen ilçesinde, Alsancak Stadı ile 96 tesisin toplu açılış töreninin yapılmasının ardından, aynı ilçede bulunan Tarihi Taşhan Çarşısı'na geldi. Burada, 'Engelleri Birlikte Aştık' programına katılan Erdoğan, engelli vatandaşların etkinliklerini takip etti. Erdoğan, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte kentten ayrılmak üzere Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na gitti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA DEPREM KONUTLARININ TAPULARI TESLİM EDİLDİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA DEPREM KONUTLARININ TAPULARI TESLİM EDİLDİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA DEPREM KONUTLARININ TAPULARI TESLİM EDİLDİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA DEPREM KONUTLARININ TAPULARI TESLİM EDİLDİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA DEPREM KONUTLARININ TAPULARI TESLİM EDİLDİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA DEPREM KONUTLARININ TAPULARI TESLİM EDİLDİ

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